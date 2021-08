Laschets Runder Tisch für Afghanistan

Laschet: Rat einholen, "wie geholfen werden kann"

Die Landesregierung, so hieß es in der Einladung zu dem eilig anberaumten Treffen, wolle "auf Initiative von Ministerpräsident Armin Laschet" beraten, wie unmittelbar geholfen werden kann". Auf der Liste der Geladenen stand unter anderem die Caritas Flüchtlingshilfe, die Welthungerhilfe, Misereor, Aktion Deutschland hilft und die Kindernothilfe. Der Frauenrechtsverein Medica Mondiale aus Köln war zwar eingeladen, doch laut einer Sprecherin mit Evakuierungen aus Afghanistan voll ausgelastet.

"Von hier aus die Welt erreichen": Ghafari in der NRW Staatslanzlei

Zuvor hatte Laschet vor den versammelten Journalisten seine Bewunderung für die erst 28-jährige Frauenrechtlerin Zarifa Ghafari aus Kabul ausgedrückt: Die NRW Landesregierung wolle ihr jetzt die Möglichkeit geben, "von hier aus die Weltöffentlichkeit zu erreichen" und zu schildern, was in Afghanistan passiert. Gleichzeitig erhoffe man sich ihren Rat "bei Beobachtung dessen, was die Taliban jetzt in Afghanistan umsetzen".

"Wir erwarten von den Taliban ..."

Dass es bei dem G7 Gipfeltreffen nicht gelang, eine Öffnung des Kabuler Flughafens für Evakuierungen über den 31. August hinaus zu erreichen, sei bedauerlich, der Rückzug der Amerikaner, "eine bittere Enttäuschung".

Ziel sei dennoch, über den 31. August hinaus Menschen auf zivilen Wegen aus Afghanistan herauszubringen, so Laschet. Die Rettung müsse weitergehen, vor allem die von Frauen, die sich bisher etwa als Journalistinnen, Bloggerinnen oder Menschenrechtlerinnen in der Öffentlichkeit gezeigt haben. "Wir erwarten von den Taliban, dass diesen Frauen freies Geleit gewährt wird". Laschet erneuerte dabei seine Zusage, in NRW 1.000 Frauen aus Afghanistan aufzunehmen, forderte aber gleichzeitig auch ein "größeres europäisches Konzept".