Untersuchungsausschuss: Laschet und Wüst sagen zum Hochwasser aus

Die Regierungsparteien wollen in dem Ausschuss allerdings auch klären, inwiefern der Hochwasserschutz in Nordrhein-Westfalen verbessert werden kann. Am Vormittag sagt zunächst der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst aus. Am Nachmittag dann sein Vorgänger Armin Laschet.

49 Tote durch das Hochwasser

Im Sommer hatte eine Hochwasserflut in Teilen Nordrhein-Westfalens und im benachbarten Rheinland-Pfalz große Schäden verursacht. Alleine in NRW starben 49 Menschen, die Schadenssumme liegt bisher bei um die 13 Milliarden Euro.