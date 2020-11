Laschet will Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur

Kritik an Merz

An seinem Mitbewerber um den Parteivorsitz Friedrich Merz übt Laschet in dem Film Kritik. Dieser falle in 20 Jahre alte Verhaltensmuster zurück, als er sich mit Angela Merkel zerstritten habe. Dass Merz diesen Kampf nun gegen ihn fortsetze, "das ist einfach verrückt". "Dieser Tonfall, immer Verschwörungstheorien zu vermuten, wenn man eine Sachentscheidung fällt, passt einfach nicht", so Laschet.

Sorgen um seinen Rückstand in Umfragen gegenüber Bayerns Ministerpräsident Söder macht Laschet sich angeblich nicht. "Ich habe so viele Leuchtfiguren erlebt", so Laschet und führt als Beispiele hoher Beliebtheitswerte den einstigen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz oder seine Amtsvorgängerin Hannelore Kraft an, "nach drei Monaten war alles weg".

Stand: 25.11.2020, 06:00