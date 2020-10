Armin Laschet will CDU-Parteitag wegen Corona verschieben

Delegierte in zehn Hallen?

Andere in der Partei sind gegen eine Verschiebung und plädieren hingegen für einen dezentralen Parteitag. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" will CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak den Gremien am Montag ein entsprechendes Konzept vorstellen.

Demnach würde sich die CDU nicht wie bisher geplant mit 1.001 Delegierten in Stuttgart treffen, sondern mit je 100 bis 200 Delegierten in acht bis zehn Hallen in Deutschland verteilt. Die Reden der Kandidaten würden überall hin übertragen, die Auszählung würde in jeder Halle notariell beaufsichtigt erfolgen.