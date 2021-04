Laschet: "Entschieden gegen die Pandemie stemmen"

Eigentlich stand die Sondersitzung des Landtags unter dem Titel " Verantwortung und Weitsicht: Der dritten Welle entschieden entgegentreten ". Doch längst debattieren die Abgeordneten bei solchen Gelegenheiten wie am Donnerstag im Landtag nicht mehr konstruktiv darüber, wie man der tödlichen Pandemie weitsichtig ein Ende machen könnte. Diese "Aussprachen" dienen vor allem dem Schlagabtausch, gegenseitigen Vorwürfen und Rechtfertigungen.

Glänzendes Bild

So holte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), als Kanzlerkandidaten-Kandidat ziemlich angeschlagen, erstmal weit aus, um ein glänzendes Bild von einem Nordrhein-Westfalen zu zeichnen, das in der Pandemie bisher vieles richtig gemacht habe. Er referierte Zahlen von steil ansteigenden Impfquoten und lobte die dabei eingehaltene Priorisierung der Ältesten. Von 15.000 Testzentren bundesweit stünde " fast jedes zweite" in NRW, stellte Laschet fest - und dass hier zuletzt 1,4 Millionen Schnelltests pro Woche durchgeführt worden seien. Die Strategie für die Schulen sei hierzulande sogar " vorsichtiger " als in den meisten anderen Bundesländern. Ab einer Inzidenz von 200 gelte künftig Distanzunterricht.

Kleine Anekdote am Rande: Etwa zeitgleich mit Laschets Rede erhielt der WDR vom Gesundheitsministerium auf Nachfrage die Bestätigung, dass Kommunen, die über einer 200er-Inzidenz liegen, die Schulen schließen können, aber nicht automatisch müssen. Dies müsse im Einzelfall immer mit dem Land besprochen werden.

Kleine Spitzen gegen Söder

Nur zaghaft nutzte Laschet zwei, drei Momente für kleine Sticheleien gegen Markus Söder, seinen bayerischen Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur, der ihn in den vergangenen Tagen regelrecht ausgetrickst und öffentlich düpiert hatte. So sei "Click and meet" zuerst in NRW erfolgreich gewesen, sagte Laschet und erst als letztes dann in Bayern.