Machtkampf Söder gegen Laschet geht weiter

Der Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union schwelt weiter. Am Dienstag präsentierten sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder in Berlin den Abgeordneten der Unions-Bundestagsfraktion. Eine Abstimmung über die Kanzlerkandidatur gab es nicht. Söder und Laschet kündigten anschließend an, sich noch diese Woche einigen zu wollen.