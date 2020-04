Watschn für Mister Exit: Welche Corona-Politik macht Laschet wirklich?

Dürfen die Länder das überhaupt?



Ja, sie dürfen. Das ist Länderhoheit. Aber die genannten Beispiele widersprechen dem, was Bund und Länder vereinbart hatten und was Angela Merkel anfangs noch als „kleines Wunder“ gelobt hatte

Plötzlich steht die Regierung Laschet als leichtfertig und wirtschaftshörig da. Richtig so?

Nein. Jetzt in der Krise schaut jeder auf das, was ihn selbst am meisten betrifft, und das ist auch verständlich: Einkaufsmöglichkeiten, Schule, die Chancen, andere zu treffen, Maskenpflicht usw. Aber eine Regierung muss mehr im Blick haben.

Ohne eine schrittweise Rückkehr zur Normalität werden wir bald schon massenweise Konkurse von Geschäften und Unternehmen erleben. Steigende Arbeitslosigkeit. Und auch der Staat, der zur Zeit gewaltige Milliardenhilfen über Wirtschaft, Kommunen, Kurzarbeiter und alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen ausschüttet, kann das nicht auf Dauer finanzieren. Deshalb ist Laschets Weg richtig: Wo immer es verantwortbar ist, Normalität schrittweise wieder zuzulassen.

Ist Laschet in der Exit-Debatte Treiber oder Getriebener?

In der Exit-Debatte sicher der Treiber. Und zwar zu Recht - siehe oben. Bei der Maskenpflicht und beim Thema Auslegung der 800-qm-Regelung für Geschäfte war Laschet dagegen der Getriebene. Er wollte sich an die Bund/Länder-Absprachen von vergangener Woche halten. Aber der Druck durch die anderen Bundesländer und die NRW-Kommunen war zu groß. Wer will sich als verantwortlicher Regierungschef schon vorwerfen lassen, nicht alles für die Sicherheit der Bürger getan zu haben?