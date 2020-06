Corona bei Tönnies: Laschet sieht "enormes Pandemie-Risiko"

NRW -Ministerpräsident Armin Laschet schlägt angesichts des Corona-Ausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück Alarm. Es handle sich um das " größte, bislang nie dagewesene Infektionsgeschehen " in Nordrhein-Westfalen, sagte Laschet am Freitagabend (19.06.2020) in Düsseldorf. Die Situation stelle ein " enormes Pandemie-Risiko " dar.

Ein großes Problem ist laut Laschet die breite Streuung der Wohnorte der Tönnies-Beschäftigten. Neben dem Kreis Gütersloh lebten die Mitarbeiter auch in Warendorf, Soest, Bielefeld, Hamm und anderen Orten. Bis zum Nachmittag seien 803 Mitarbeiter seien positiv getestet worden. Tausende Tests stehen aber noch aus.

Lockdown in der Region nicht ausgeschlossen