Laschet beklagt Thüringen-"Desaster"

Laschet: Eile geboten

Laschet hofft auf eine schnelle Lösung in Thüringen. "Ich beschäftige mich nicht mit hätte, hätte, sondern: wie kann sehr schnell eine handlungsfähige Regierung ins Amt kommen, ohne einen Ministerpräsidenten, der von der AfD gewählt wurde" , so der NRW -Regierungschef. "Welcher Weg da möglich ist, muss mit den Demokraten auch in anderen Parteien erörtert werden."

Kemmerich: Rücktritt nach 24 Stunden

Der FDP -Politiker Thomas Kemmerich war am Mittwoch (05.02.2020) überraschend mit Stimmen von CDU , FDP und AfD zum Regierungschef in Thüringen gewählt worden. Dies hatte wegen der maßgeblichen Rolle der AfD ein politisches Beben ausgelöst. In der CDU ist neben dem thüringischen Landeschef Mike Mohring auch die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer unter Druck geraten.

Am Donnerstag (06.02.2020) hatte Kemmerich seinen Rücktritt angekündigt.

Stand: 07.02.2020, 09:11