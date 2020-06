Laschet verkündet neuen "Lockdown" für den Kreis Gütersloh

Die strengen Corona-Maßnahmen, die im März über ganz Deutschland verhängt worden waren, kehren nun in den Kreis Güterloh und in Teile des Kreises Warendorf zurück. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) verkündete am Dienstag (23.06.2020) den entsprechenden Maßnahmenkatalog.

Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, so Laschet, da die massenhaften Infektionen, die in der Fleischfabrik Tönnies ihren Ursprung haben, bisher offenbar nicht auf breite Teile der Bevölkerung über gesprungen sind. Außerhalb der Tönnies-Belegschaft sein bisher nur 24 Personen entdeckt worden, die mit SARS CoV-2 infiziert sind.

Bekannte Kontaktbeschränkungen

Die Maßnahmen, die unter anderem Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit umfassen sowie die Schließung von Kinos, Fitnessstudios und Hallenbädern, werden flankiert von Massentests in der Bevölkerung. Jeder Bewohner des Kreises Gütersloh könne sich freiwillig und kostenlos testen lassen, kündigte Laschet an. Auch werde ein repräsentativer Massentest erhoben, um einen Überblick über die Ausbreitung des Corona-Virus in der Bevölkerung zu bekommen.

Zunächst nur für sieben Tage

Die Schließungen und Kontaktbeschränkungen seien zunächst bis zum 30. Juni befristet. Dann wisse man mehr darüber, ob und wie weit die Bevölkerung vom Ausbruch der Infektion betroffen ist.

Am Nachmittag wird Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auch Maßnahmen für Teile des Kreises Warendorf bekannt geben. Die Kommunen Oelde, Beckum und Wadersloh grenzen unmittelbar an den Kreis Gütersloh.

Was nun im Kreis Gütersloh gilt

Es gilt die Kontaktbeschränkung auf Personen des eigenen Hausstands.

In der Öffentlichkeit dürfen sich maximal zwei Personen zusammen aufhalten, wenn sie nicht dem gleichen Hausstand angehören.

Geschäfte bleiben geöffnet, weil dort eine Maskenpflicht besteht.

Restaurants bleiben geöffnet, dürfen aber nur mit Personen des gleichen Hausstands besucht werden.

Thekenbetrieb in Gaststätten wird verboten, Bars werden geschlossen.

Picknicks und Grillen im öffentlichen Raum ist verboten.

Alle Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen werden unterbunden, wenn für sie keine Maskenpflicht besteht.

Kinos sind geschlossen, Konzerte und Aufführungen verboten.

Museen und Kunstausstellungen bleiben geschlossen, ebenso wie Burgen, Schlösser und Gedenkstätten.

Sport in geschlossenen Räumen ist untersagt, dazu zählen Fitnesstudios, Hallen- und Freizeitbäder, Saunen, Wellnesseinrichtungen.

Indoor-Spielplätze sind geschlossen.

Stadtrand- und Ferienfreizeiten bedürfen der Genehmigung durch die Ordnungsämter.

Busreisen sind verboten.

Testen, testen, testen

Laschet kündigte in ganz NRW Tests bei Mitarbeitern der fleischverarbeitenden Industrie an. Auch würden Werkvertragsmitarbeiter in anderen Branchen getestet, wenn sie in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind.

Reisebeschränkungen?

Zu Berichten, dass Bewohner des Kreises Gütersloh in Ferienunterkünften anderer Regionen und Bundesländer abgewiesen wurden, sagte Laschet: Dafür gebe es keine Veranlassung. Er verwies auf die bisher sehr niedrigen Infektionszahlen in der Bevölkerung und warnte vor einer Stigmatisierung der Kreisbewohner.

Zugleich appellierte Laschet an die Bevölkerung, den Kreis nicht zu verlassen und sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Allerdings gebe es kein Ausreiseverbot. Und die Beschränkungen seien nur innerhalb der Kreisgrenzen wirksam.

Vorwurf: Wertvolle Zeit verloren

Der Oppositionsführer im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty (SPD), warf der Landesregierung einen "Schlingerkurs" in Gütersloh vor. Noch am Sonntag habe sie die Maßnahmen abgelehnt, die sie nun heute verkündet habe, sagte Kutschaty dem WDR. Es sei wertvolle Zeit verloren gegangen, um das Virus einzugrenzen.

Leider müsse man davon ausgehen, dass man nicht mehr alle Beschäftigten bei Tönnies testen kann, weil sie mittlerweile schon in anderen Regionen unterwegs seien. Das hätte man durch entschlosseneres Einfreifen verhindern können, so Kutschaty.

Zuvor war bekannt geworden, dass mobile Teams, die im Kreis Gütersloh Tests nehmen und die Quarantäne kontrollieren sollten, leere Unterkünfte vorgefunden hätten.