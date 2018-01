Bei der Dauerbaustelle Inklusion soll in diesem Jahr das Tempo herausgenommen werden. Das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern solle nicht flächendeckend, sondern in Schwerpunktschulen stattfinden, sagt Stamp.

Wirtschaftspolitik

Bei der Wirtschaftpolitik will Schwarz-Gelb den so genannten Entfesselungskurs fortsetzen. Das heißt: Die Wirtschaft soll von Bürokratie und komplizierten Regeln befreit werden. Ein drittes Gesetzespaket sei in Vorbereitung. Dabei gehe es insbesondere um leichtere Gewerbeanmeldungen, so Stamp. Ein zweiter Schwerpunkt sei die Digitalisierung.

Flüchtlinge

In der Flüchtlingspolitik will Minister Stamp zweierlei erreichen. Einmal sollen gut integrierte, aber nur geduldete Flüchtlinge eine Perspektive für einen dauerhaften Aufenthaltsstatus bekommen. Gleichzeitig will der Minister abgelehnte Asylbewerber schneller in ihre Heimat zurückführen.

Wenn nötig, greift Stamp auch härter durch. Vergangene Woche war erstmals ein Gefährder vorsorglich aus NRW abgeschoben worden. Weitere solcher Fälle seien in Prüfung, sagt Stamp.