Laschets Griechenland-Reise mit Hindernissen

"This is not Europe" steht an einer Mauer am Eingangsbereich zum größten Flüchtlingslager Europas: Moria auf Lesbos. Ausgelegt ist das Lager auf knapp 3.000 Menschen. Derzeit leben rund 14.000 dort, mehrheitlich in der wilden Zeltstadt, die sich herum gruppiert um das ehemalige Militärlager.

NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) hat das Camp am Dienstagvormittag (04.08.2020) besucht. Und das erlebt, was er selbst einen "Aufschrei der Verzweifelten" nennt.

Laschet und Stamp in Griechenland vor Ort