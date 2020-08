Laschet besucht Flüchtlingslager in Griechenland

Am Dienstag werden Laschet und Stamp auf die Insel Lesbos reisen, auf der aktuell zehntausende Geflüchtete untergebracht sind. Im berüchtigten Lager Moria leben dort derzeit rund 14.000 Menschen unter teils unwürdigen Bedingungen. Platz hat das Lager nur für rund 3.000 Menschen. Laschet wird auf Lesbos das als Vorzeigecamp geltende Lager Kara Tepe besuchen, auch ein Besuch in Moria ist geplant.

Reise bei steigenden Infektionszahlen

Die beiden obersten NRW-Regierungsmitglieder reisen zu einem Zeitpunkt, zu dem trotz parlamentarischer Sommerpause in ihrem Bundesland interessante politische Debatten laufen: In Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen aktuell so stark wie seit Mai nicht mehr, vom lokalen Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies im Juni einmal abgesehen.

Den relativ stärksten Anstieg verzeichnete zum Wochenende NRW. Laschet stand in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik für sein Management in der Corona-Krise.

Forsche Äußerungen zur Abschiebung

Minister Joachim Stamp (FDP)

Und auch Joachim Stamp war jüngst in politische Kontroversen verwickelt: Er hatte die Abschiebung eines Afghanen gefordert, der mutmaßlich zwei Mädchen in Dortmund vergewaltigt haben soll. Das tat er, bevor überhaupt ein Prozess gegen den Verdächtigen begonnen hatte.



Mit seinen forschen Äußerungen hatte Stamp die Kritik des NRW-Flüchtlingsrates auf sich gezogen. Stamp solle sich zurückhalten und "die Justiz ihre Arbeit machen lassen", sagte Strafverteidiger Ulrich Sommer.

Kann Laschet Ausland?

Zugleich findet die Reise vor dem Hintergrund der weiter ungeklärten Frage des CDU-Vorsitzes statt: Die Union will im Dezember einen neuen Vorsitzenden küren, NRW-Ministerpräsident Laschet ist einer der Kandidaten. Zuletzt waren seine Zustimmungswerte gesunken.