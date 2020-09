Kritik an Laschet-Auftritt in Fußballstadion

"Das kann nicht wahr sein"

In das Fußballstadion des Zweitligisten Aue passen eigentlich 16.000 Menschen, erlaubt sind am Samstag aber nur 2.000 - unter Einhaltung der Corona-Regeln. In NRW sind derartige Zuschauerzahlen in den Fußballstadien wegen Corona weiter verboten.

Die Opposition in NRW übt Kritik an Laschets Auftritt. "Das kann nicht wahr sein. Wie glaubwürdig ist ein Ministerpräsident, der in seinem Bundesland Wasser predigt und Großveranstaltungen untersagt, aber selbst auf einer Party mit 2.000 Gästen in Sachsen Geburtstagswein trinkt?", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch.

NRW gegen Fans im Stadion

Anders als Sachsen lehnt NRW bisher eine Rückkehr von Fußball-Fans ins Stadion ab. In NRW gelten seit dem 1. September sogar strengere Regeln: Die Landesregierung muss bei Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen nach der jeweiligen Kommune ebenfalls grünes Licht geben.