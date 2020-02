Laschet will den CDU-Vorsitz - Spahn kandidiert als Stellvertreter

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert für den CDU-Vorsitz. Dagegen wird Jens Spahn nicht kandidieren. Er bot sich als Stellvertreter von Laschet an. Auf einer Pressekonferenz gaben die beiden am Dienstagmorgen (25.02.2020) bekannt, dass sie die CDU führen wollen.

"Wir sind in einer Krise des Vertrauens. Es geht um viel. Wir haben viel Vertrauen verloren. Die CDU ist in der schwersten Krise ihrer Geschichte. Klar ist, es kann nur einen Parteichef geben. Ich werde daher nicht kandidieren, stattdessen unterstütze ich Armin Laschet. Er führt in NRW den größten Landesverband, er regiert das größte Bundesland mit 18 Mio. Einwohnern. Er kann die Menschen zusammenführen, inhaltlich und personell steht er für einen klaren Kurs für Rechtssicherheit und soziale Marktwirtschaft", erklärte der Gesundheitsminister.

Laschet: Das Land wieder zusammenführen

"Sicher hatten wir auch mal unsere Diffferenzen, aber wir müssen Brücken bauen. Wir teilen die selbe Überzeugung: Die CDU ist größer als eine Einzelperson der Partei. Das ist unser Angebot an die Partei", so Spahn.

"Unser Land braucht mehr Zusammenhalt, man muss ausstrahlen, dass einem die politische Arbeit Spaß macht. Wir müssen unser Land wieder zusammenführen, daher kandidiere ich als Vorsitzender der CDU Deutschlands", sagte Laschet. Er wolle Ökonomie und Ökologie zusammenführen.

Laschet umreißt sein Programm - Merkel nicht eingeweiht

Laschet umschrieb auf der Pressekonferenz bereits sein Programm: "Wir wollen ein modernes Land sein. Wir müssen zeigen, dass wir aus Kohle und Atomkraft aussteigen können und trotzdem ein Industrieland bleiben." Laschet sprach von "null Toleranz gegenüber Kriminellen, aber Weltoffenheit".

"Und wir müssen den Aufstieg durch Bildung wieder möglich machen - unabhängig von der Herkunft der Eltern. Außerdem brauchen wir mehr Europa. Wir waren dann am erfolgreichsten, wenn die kleinen Länder dabei waren. Im aktuellen Coronafall sehen wir, dass der Nationalstaat als einzelner in solchen Fragen überfordert ist", so der Ministerpräsident von NRW.

"Ich will jetzt nicht über Norbert Röttgen sprechen"

Norbert Röttgen will auch CDU-Chef werden

Angela Merkel soll bis zur nächsten Bundestagswahl 2021 Kanzlerin bleiben. "Wir richten uns auf die Zeit nach 2021 ein", sagte er. Offenbar wusste Merkel über die Pläne von Laschet und Spahn nicht Bescheid: "Über die Lösung, die wir in den letzten Stunden gefunden haben, haben wir sie nicht unterrichtet."

Norbert Röttgen und Friedrich Merz ließen die beiden in der Pressekonferenz unerwähnt. "Ich will jetzt nicht über Norbert Röttgen sprechen. Für den CDU-Teil soll die Frage der Kanzlerkandidatur mit der Wahl des neuen Vorsitzenden geklärt sein", so Laschet. Dann gebe es Gespräche mit der CSU.