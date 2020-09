Wer ist Armin Laschet auf Instagram?

Die SPD -Opposition im Landtag stört sich konkret daran, dass Laschet offizielle Fotos der Staatskanzlei für seine Social-Media-Kanäle nutzt, in denen er etwa als CDU -Landesvorsitzender unterwegs ist.

"Warum veröffentlicht Armin Laschet ausschließlich Inhalte zu seiner Rolle als Ministerpräsident, wenn die Verantwortung für die Betreuung seines Social-Media-Auftritts nicht bei der Landesregierung liegt?" will Alexander Vogt ( SPD ) in der nächsten Sitzung des Landtags-Medienausschusses am Donnerstag von der Landesregierung wissen.

Nachfragen im Medienausschuss

Die hat dazu einen schriftlichen Bericht angekündigt, der dem WDR bereits vorliegt. Darin heißt es: "Fotos, die im Auftrag der Staatskanzlei aufgenommen wurden, stehen externen Nutzern auf Anfrage immer frei zur Verfügung."