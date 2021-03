Laschet: "Wir können so nicht weitermachen"

Armin Laschet (CDU) unterrichtet - wie zuletzt häufiger - den Landtag über die Beschlüsse der sogenannten "MPK", und wirkt nachdenklich. Er appelliert zu Beginn seiner Rede an das Parlament, besonders an die Opposition: Es brauche Gemeinsamkeit bei der Bekämpfung der Pandemie, keinen Umgang, in dem jeder so tue, als wisse man es besser.