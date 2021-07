Analyse: Das Wetter ist politisch

Seit heute wissen wir es wieder: Das Wetter ist hochpolitisch, unpolitisches Wetter gibt es kaum noch, erst recht nicht in Zeiten des Wahlkampfes. Diese Erfahrung macht die Politik jetzt gerade wieder. Armin Laschet, CDU -Ministerpräsident und durchaus aussichtsreicher Bewerber für das Kanzleramt, kann in diesen Stunden und Tagen viel falsch machen. Es richtig zu machen ist fast so unmöglich, wie es allen recht zu machen.

Thema nicht unterschätzen

Hier in Nordrhein-Westfalen erinnern sich viele an die einstige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ( SPD ) und ihren Umgang mit dem Unwetter von Münster 2014, das auch Tote forderte. Es dauerte Tage, bis öffentlich etwas zu vernehmen war und erst nach vier Wochen besuchte sie die Stadt.

Der politische Schaden war enorm, richtig erholt hat sich die einstige Hoffnungsträgerin der Sozialdemokratie davon nicht mehr. Die größte Gefahr für Regierende liegt also darin, das Thema zu unterschätzen. Diese Erkenntnis gilt in der Politik in Düsseldorf heute als Allgemeinwissen.

Laschet reist nach Hagen

Als sich die Schleusen des Himmels über NRW öffneten und das Wasser ganze Regionen versinken ließ, war Armin Laschet in Baden-Württemberg. Am Mittwochabend hat er dann entschieden, die geplante CSU -Klausur sausen zu lassen und nach Hagen zu fahren, wo das Unwetter besonders heftig zugeschlagen hat.

"Wir werden die Kommunen, die Betroffenen nicht alleine lassen," erklärte er am Donnerstagvormittag vor der Kulisse eines Feuerwehrfahrzeugs, "sondern als Land hier auch Hilfe leisten, damit Nordrhein-Westfalen in dieser Situation solidarisch zusammensteht und wir auch solidarisch die Folgen dieser Katastrophe gemeinsam bewältigen."

Kritik von der Opposition

Die Opposition in Düsseldorf spart gleichwohl nicht mit Kritik. Sie moniert, dass die Landesregierung nicht direkt einen Krisenstab eingesetzt hat. Das sei "völlig unverständlich." Außerdem hält sie Regierungschef Laschet vor, dass er zu spät reagiert habe. "Es wäre gut gewesen," so die Fraktionschefin der Grünen, Verena Schäffer, "wenn der Ministerpräsident auch empathische Worte an die Bürgerinnen und Bürger in NRW richtet."

Krisenmanager in Gummistiefeln

Es ist ein Spagat, den richtigen Moment zu finden. Allzu öffentlichkeitswirksame Auftritte sind auch nicht gefahrfrei, tragen sie Politikern doch den Vorwurf ein, es nur auf die Wirkmacht der Bilder anzulegen. Politisch sind klimagetriebene Naturkatastrophen inzwischen also ein schwieriges Terrain für Verantwortliche.