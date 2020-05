NRW will Lockerung der Quarantäne nach Auslandsreisen

Seinen Lockerungs-Vorstoß in der Quarantäne-Frage begründete Laschet unter anderem mit dem Ende des Lockdowns in Frankreich - wie auch sein Innenminister Herbert Reul ( CDU ): "Alles entspannt sich. In den anderen europäischen Ländern werden auch Lockerungen durchgeführt, so dass sich diese Frage der Quarantäne über kurz oder lang nicht mehr stellt" , so Reul gegenüber dem WDR .