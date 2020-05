Laschet schlägt 600-Euro-Familienbonus vor

"Nordrhein-Westfalen-Plan" soll ergänzen

Gleichzeitig kündigten Laschet und Pinkwart an, in einem "Nordrhein-Westfalen-Plan" in Ergänzung zum Bundesprogramm eigene Wirtschaftsimpulse setzen zu wollen. Dazu sollen Eigenmittel des Landes aus dem NRW-Rettungsschirm eingesetezt werden, der 25 Milliarden Euro umfasst. Die Hilfe müsse " wahrnehmbar " sein, " oder man lässt es ", sagte Pinkwart. Das NRW-Programm soll im Juni, nach dem Konjunkturprogramm des Bundes vorgestellt werden. Das Bundesprogramm bräuchte nach NRW-Schätzungen ein Volumen von rund 120 Milliarden Euro.