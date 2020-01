Laschet: Menschen auf dem Land sind auf Auto angewiesen

So sagt Laschet weiter, das Auto sichere die Mobilität der Menschen auf dem Land, auf dem Weg zur Arbeit, zu Freunden, zu den Kindern oder den Eltern, zum Arzt oder zum Einkaufen. "Sollen sie alle umziehen in schon heute überhitzte Wohnungsmärkte?"

Er geht außerdem auf die Ängste junger Bauern ein und verlangt Anerkennung für sie.

Daneben widmet sich Laschet auch der wirtschaftlichen Ungleichheit in Deutschland und fordert dazu auf, den Blick füreinander zu bewahren: "Ich denke an die Kluft zwischen denen, die mit jedem Cent rechnen müssen, damit sie über den Monat kommen, und anderen, die sich darum sorgen, dass sie für ihr Erspartes ab 100.000 Euro Negativzinsen zahlen müssen."

Laschet hofft auf mehr persönliche Gespräche und weniger Filterblase

Laschet spricht weiterhin mit Blick auf die verstärkten Polarisierungen in Facebook und Twitter über die Schwierigkeit der Vermittlung von Fakten und des Funktionierens von Dialogen.