Montanunion für Künstliche Intelligenz

Laschet spannt in seiner Ansprache auch den Bogen in die Zukunft. Bei der Digitalisierung sei NRW auf dem Weg an die Spitze der deutschen Länder, an der RWTH Aachen würden elektromobile PKW entwickelt " mit tausenden neuen Industriearbeitsplätzen ". Bei der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz sieht er aber noch Nachholbedarf. Hier brauche es eine Bündelung der besten Aktivitäten in Europa, NRW könne dabei Motor sein: " So wie hier bei uns an Rhein und Ruhr vor 70 Jahren die europäische Montanunion von Kohle und Stahl geboren wurde, so brauchen wir jetzt eine Montanunion für die Künstliche Intelligenz ."

Stand: 01.01.2019, 12:00