Gegensätze versöhnen als Aufgabe

Laschet betont, in Zeiten des Wandels sei der Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig. Dazu gehöre vor allem ehrenamtliches Engagement, nicht nur im sozialen, kulturellen und im sportlichen Bereich. Besondere Bedeutung komme alten und neuen Arbeitsplätzen zu.

Dafür kämpfe die Landesregierung in Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung, wolle Rahmenbedingungen setzen und Gegensätze versöhnen: "Bei Demonstrationen vor dem Landtag engagieren sich Menschen für immer strengere CO2-Grenzwerte und für den Klimaschutz. Und Bergleute aus dem Rheinischen Braunkohlerevier und Stahlarbeiter kämpfen für ihre Arbeitsplätze." Der Einsatz für ihre Arbeitsplätze, so Laschet, sei ebenso richtig und gut wie der für Klimaziele.

Kein überstürzter Abschied vom Verbrennungsmotor

Weil die bestehende Industrie im Land, so Laschet weiter, viel Strom benötige, brauche es für eine Übergangszeit Braunkohle und Gas genauso wie mehr erneuerbare Energien. Das Land wolle daher auch in die Elektromobilität einsteigen, ohne überstürzt aus dem Verbrennungsmotor auszusteigen. Die Landesregierung handle nach dem Motto: " Maß und Mitte – das ist ein wichtiges Prinzip der Sozialen Marktwirtschaft. Ein am technisch Möglichen orientierter Realismus – das war auch eine Tugend der Bergleute ."

Um Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern, gelte es auch, in Bildung zu investieren und sozialen Aufstieg zu ermöglichen. " Deshalb investieren wir mehr Geld in frühkindliche und schulische Bildung als je zuvor ", so Laschet.

Wandel braucht Heimat und Sicherheit

Der Ministerpräsident unterstreicht in seiner Ansprache, damit ließen sich die Veränderungen der Welt für die Menschen im Land zum Guten gestalten. Es brauche Ideen für neue Arbeit, Bildung und Innovation. Aber der Wandel brauche auch soziale Sicherheit und Heimat. Und dafür bringe Nordrhein-Westfalen - mit seiner Geschichte, seiner Identität und seinen Menschen - alles mit.

Stand: 01.01.2018, 12:00