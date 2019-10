Mit seiner Reaktion darauf manövrierte sich der Ministerpräsident dann auch gleich auf dünnes Eis: Er habe diesen " Konflikt " um Klima und Kohleausstieg doch größtenteils von der rot-grünen Vorgängerregierung geerbt. Er sei " gebunden " an geltendes Recht und früher bereits gefasste Beschlüsse.

Jeder Regierung sei es überlassen, Impulse zu setzen, entgegnete Neubauer. Laschet aber habe mit entschieden, dass der Wald gerodet wird, er habe nicht eingegriffen, als die Bewohner der Dörfer im Braunkohlerevier enteignet wurden. " Was hat Sie davon abgehalten, in dem Moment zu sagen, yes, wir sind da, wir führen jetzt eine vernünftige Klimadebatte?"

Klimaschutz 2017 "noch nicht aktuell"

Das tue er doch, rief Laschet zunehmend aufgebracht: " Ich steige aus der Kohle aus, ich rette den Hambacher Forst, wir machen es doch alles! " Das Thema Klimaschutz sei 2017 aber nun mal " so scharf nicht da " gewesen, jedenfalls " nicht mit politischer Relevanz ". Verständnisloser Blick der jungen Klimaaktivistin.