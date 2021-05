Armin Laschet verurteilt Gewalt im Nahen Osten scharf

"In diesen schweren Stunden gilt die Solidarität den Menschen in Israel" , so Laschet. "Sie können sich darauf verlassen: Deutschland steht fest an ihrer Seite." Die Sicherheit Israels wäre Teil der deutschen Staatsräson: "Nur, weil es Israel geben konnte, konnte Deutschland seinen Weg machen" , betonte der NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat. "NRW ist in diesen Stunden ganz besonders mit Israel verbunden."