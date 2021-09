Laschet lässt Nachfolge-Regelung in NRW weiter offen

"Es gibt mehrere Kandidaten und Kandidatinnen, die geeignet sind" , sagte Laschet dem Magazin zu seinen möglichen Nachfolgern an der Spitze von Landesregierung und CDU-Landesverband. Unklar ist, ob beide Ämter an eine Person gehen oder ob es eine Doppelspitze geben wird. Im Mai 2022 findet die nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt.

Verkehrsminister Wüst (l) und Ministerpräsident Laschet (beide CDU)

Als Favorit auf das Amt des Ministerpräsidenten galt lange Verkehrsminister Hendrik Wüst, der über das dafür nötige Landtagsmandat verfügt. Allerdings hat die schwarz-gelbe Koalition nur eine Ein-Stimmen-Mehrheit im Landtag. Die CDU kann sich also keine Abweichler bei der Laschet-Nachfolge leisten. Auch Bauministerin Ina Scharrenbach, Innenminister Herbert Reul und Landtags-Fraktionschef Bodo Löttgen werden in Parteikreisen genannt, wenn es um Top-Posten geht. Doch Scharrenbach und Reul haben kein Landtagsmandat.

Bleibt Laschet am Ende doch noch in NRW?

In Parteikreisen vermuten inzwischen manche, dass Laschet im Falle einer Wahlniederlage - entgegen bisherigen Festlegungen, nach Berlin gehen zu wollen - doch noch versuchen könnte, Ministerpräsident zu bleiben. Falls er über die Landesliste ein Bundestagsmandat erringt, müsste er aber spätestens am 26. Oktober bei Zusammentreten des Bundestags als Ministerpräsident zurücktreten - so will es die NRW-Landesverfassung.

Der Bonner Politologe Volker Kronenberg sagte in der vergangenen Woche dem WDR, es sei nicht ausgeschlossen, dass Laschet in NRW bleiben könnte: "Aber es wäre im Falle einer schweren Niederlage kein Selbstläufer" - gerade falls es angesichts der "Bürde der Niederlage unbelastete Alternative gäbe" . Die Parteienforscherin Isabelle Borucki von der Universität Duisburg-Essen hält ein Verbleib Laschets in NRW ebenfalls nicht für ausgeschlossen.

Stand: 23.09.2021, 16:05