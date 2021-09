Was wird aus Laschet nach der Wahl? - Fünf Szenarien

3. Der Oppositionsführer

Immer wieder beteuert Laschet, auch im Falle einer Wahlniederlage nach Berlin gehen zu wollen. Schafft die Union es nicht in die Regierung, dann wäre der Fraktionsvorsitz im Bundestag der wichtigste Posten innerhalb der CDU/CSU. Hier könnte sich die Person profilieren, die in vier Jahren die Union in den nächsten Bundestagswahlkampf führt.

Fraglich ist, ob eine empfindlich dezimierte Unionsfraktion ausgerechnet den Kandidaten an ihre Spitze wählen würde, der ihnen gerade eine historische Schlappe eingebrockt hat. Oder würden dann ganz andere nach der Fraktionsführung greifen?

Wie viel Rückhalt hätte Laschet in der Fraktion?

Hinzu kommt die Frage: Schafft es Laschet überhaupt in den Bundestag? Das ist nicht sicher, denn zur Überraschung vieler hatte er auf eine Direktkandidatur in seinem Wahlkreis in Aachen verzichtet. Jetzt kann Armin Laschet nur als Spitzenkandidat der NRW -Landesliste in den Bundestag einziehen. Da die CDU traditionell viele Direktmandate gewinnt, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass diese Liste gar nicht zum Tragen kommt. Und ohne Bundestagsmandat für Laschet würden sich die Spekulationen um den Fraktionsvorsitz ohnehin erübrigen.

Je nach dem Ausmaß der Wahlniederlage würde es für Laschet sicherlich auch schwer, sich im Amt des CDU-Bundesvorsitzenden zu halten. Gut denkbar, dass die CDU dann innerhalb von nur drei Jahren zum dritten Mal den Vorsitz neu bestimmen muss.

4. Der immer-noch-Ministerpräsident in NRW

Kurz nachdem Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten der Unionsparteien gekürt worden war, betonte er noch, im Falle einer Niederlage Ministerpräsident in NRW bleiben zu wollen. Er nannte das "gelebte Staatspraxis" und verwies auf Vorbilder wie Johannes Rau (SPD), Franz-Josef Strauß und Edmund Stoiber (beide CSU). Sie blieben nach gescheiterten Kanzlerkandidaturen in ihrem Amt als Ministerpräsident.

Doch dass die Wählerinnen und Wähler diese halbherzigen Schritte nicht immer mögen, zeigte unter anderem das Scheitern von Norbert Röttgen im NRW-Landtagswahlkampf 2012. Der damalige Bundesumweltminister wollte nur als Ministerpräsident nach Düsseldorf kommen, im Falle einer Niederlage aber lieber Minister in Berlin bleiben. Dann verlor er die Wahl krachend - und obendrein sein Amt als Bundesminister, weil er sich Merkels Wunsch, er möge die Opposition in Düsseldorf anführen, widersetzte.

War es also ein Akt politischer Vernunft oder echte Überzeugung, als Laschet früh im aktuellen Bundestags-Wahlkampf dazu überging, zu betonen, er gehe auf jeden Fall nach Berlin, in welchem Amt auch immer?

Armin Laschet hat sich durch seine Parteitagsstrategie als NRW-Landesvorsitzender zumindest ein theoretisches Hintertürchen offengelassen: Denn erst nach der Bundestagswahl wird die NRW-CDU über die Laschet-Nachfolge als Vorsitzender der Landes-CDU und als Ministerpräsident entscheiden. Teile des Landesverbands haben vergeblich auf eine Entscheidung vor der Bundestagswahl gedrungen.

Aber könnte ein Armin Laschet als womöglich großer Wahlverlierer wirklich in NRW einfach so weitermachen? Das ist zumindest fraglich. Bereits im Mai stehen Landtagswahlen in NRW an. Wer auch immer Laschet nachfolgt, würde leichter mit einem Amtsbonus in den Wahlkampf ziehen.

5. Der Ex-Politiker

Bleibt schließlich die Frage, ob es auch vorstellbar wäre, dass sich der 60-Jährige nach einer Wahlniederlage aus der Politik zurückzieht.

Als Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) 2013 wegen nachgewiesener Plagiate ihren Doktortitel und in der Folge ihr Ministerinnenamt verlor, wurde sie deutsche Botschafterin im Vatikan.

Alte Bekannte: Laschet und Papst Franziskus

Bereits mehrfach hat der tief gläubige Katholik Laschet den Papst besucht. Die jüngste Visite war vor einem Jahr, im September 2020.