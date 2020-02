AKK-Nachfolge: Merz, Spahn, Laschet - drei Kandidaten aus NRW

CDU -Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Montag (10.02.2020) überraschend bekanntgegeben, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten und auch den Parteivorsitz im Sommer abgeben zu wollen. Wer wird die CDU künftig führen - und damit wohl auch Kanzlerkandidat der Union? Dafür gibt es drei aussichtsreiche Kandidaten - und alle kommen aus NRW :

Armin Laschet, Ministerpräsident

Armin Laschet

Kann Armin Laschet Kanzler? "Diese Frage steht zurzeit nicht an" , antwortete der NRW -Ministerpräsident in der Vergangenheit gern auf die oft gestellte Kanzler-Frage. Doch jetzt drängt die Frage. Und Laschet muss sich entscheiden. Klar ist: Am Chef des mitgliederstärksten Landesverbands führt kein Weg vorbei an die CDU -Spitze. Der Forsa-Meinungsforscher Manfred Güllner hält Laschet für den aussichtsreichsten Kanzlerkandidaten für die Union. Ihm sei am ehesten zuzutrauen, Wähler von den Grünen zurückzuholen und eine weitere Abwanderung zu verhindern.