Das umstrittene Klimapaket, das die Bundesregierung vor wenigen Tagen beschlossen hat, stößt bei der NRW-Landesregierung auf weitgehende Zustimmung. Es sei ein " ein guter Einstieg in die CO2-Bepreisung ", sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag (26.09.2019) in Düsseldorf, an einigen Stellen aber " nicht so ambitioniert wie es sein müsste ".