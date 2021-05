Laschet und der Klimaschutz: Wo es in NRW hakt

Doch die neuen Abstandsregeln, die NRW gerade erlässt, gelten auch für Repowering. Fuchs fürchtet, hier gar nichts mehr neu errichten zu können. Weil die Räder nach der neuen Gesetzgebung zu nah an Wohnbebauung wären. Er wirft der Landesregierung vor: "Nach außen hin trägt sie vor: man will Repowering, man will Windkraft. Tatsächlich geschieht aber genau das Gegenteil" . Der Ausbau an Windleistung werde erschwert und verlangsamt, zugleich gingen alte Räder vom Netz - weil sie nicht mehr gefördert werden.

Stand: 09.05.2021, 06:00