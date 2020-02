Kampf um CDU-Vorsitz: Wofür steht Armin Laschet?

Erklärter Merkel-Erbe

Mit seiner liberalen, konsensorientierten Haltung steht Laschet aber auch klar für ein " Weiter-So ", als Erbe der Merkel-Ära. Von anderen CDU -Parteigrößen zeitweise für ihre liberale Haltung heftig kritisiert, konnte sich die Bundeskanzlerin seiner Treue weitestgehend sicher sein.

Laschet hat Merkels liberale Flüchtlingspolitik stets verteidigt. Beim Thema Verbrechensbekämpfung kündigt er zwar " Null Toleranz" gegenüber Straftätern an, betont aber zugleich, Deutschland müsse ein " liberales, weltoffenes Land" bleiben. Und, im Laschet-typischen Sinn des Ausgleichs: " Das ist beides möglich ".