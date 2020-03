Laschet eröffnet NRW-Büro in Israel

Mit einer 30-köpfigen Delegation ist Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) nach Israel gereist, noch einmal zwei Dutzend Journalisten begleiten ihn dabei. Der Anlass: Am Sonntagabend (01.03.2020) wird der CDU -Ministerpräsident in Tel Aviv ein Kontaktbüro des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen eröffnen.

Ebenfalls wichtig für Laschet dürfte der außenpolitische Symbolgehalt der Reise sein. Denn Ende April will er zum Bundesvorsitzenden der CDU gewählt werden, was ihn auch zu einem wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten der Union machen würde.

Besuch in Holocaustgedenkstätte

Am Sonntagmorgen wird Laschet zunächst die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besuchen. Bereits bei seiner ersten Israel-Reise als Ministerpräsident im September 2018 hatte er dort einen Kranz niedergelegt. Im Anschluss trifft Laschet den israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin, bevor er am Abend das NRW-Büro eröffnet. Rivlin und Laschet wollen über Antisemitismus in Deutschland sprechen und ein Zeichen dagegen setzen.

Signal im Wettbewerb um Parteivorsitz

Laschet hatte bereits bei seinem ersten Israelbesuch eine NRW -Vertretung angekündigt. Das Büro in Tel Aviv ist seit Jahresbeginn mit dem Leiter und ehemaligen Nahost-Journalisten Gil Yaron besetzt. Jetzt werde das Büro wie angekündigt eröffnet, hieß es aus der Staatskanzlei.

Unter politischen Beobachtern wird der Besuch zugleich als Signal Laschets im Wettbewerb um den CDU-Vorsitz gewertet. Neben Laschet bewerben sich auch der Ex-Bundesminister Norbert Röttgen und der Rechtsanwalt Friedrich Merz um das Amt.