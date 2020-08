Laschet gibt sich cool im WDR-Sommerinterview

Ja, es seien "schon sehr angespannte Zeiten", räumt er im Westblick-Sommerinterview ein. "Corona fordert alles heraus, was in einem Menschen drin ist." Anfangs habe er viele Entscheidungen treffen müssen, "ohne viel über das Virus zu wissen", jede davon mit Konsequenzen für viele Millionen Menschen.

Nachdenklichkeit wegen Schließung von Schulen und Kitas

Von möglichen Fehlern in den vergangenen Monaten will der Ministerpräsident nicht viel wissen. Auf die Frage, was er im Nachhinein anders gemacht hätte in der Coronakrise, nennt Laschet einzig das Thema Schulschließung: Wäre es noch einmal März 2020, würde er "alles tun, dass Schulen und Kitas nicht geschlossen werden".

Auch verteidigt er die viel kritisierten frühen Lockerungen in NRW: Wenn Infektionszahlen sinken, müssten Grundrechtseinschränkungen zurückgenommen werden.