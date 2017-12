Laschet: Große Koalition könnte gut für NRW sein

Einigkeit – insbesondere in NRW - sieht Laschet auch in einem weiteren Punkt: Die teils hochverschuldeten Kommunen an Rhein und Ruhr brauchen mehr Geld vom Bund. Dies könne von Berlin aus gemeinsam organisiert werden.

Die Gespräche zwischen CDU und SPD müssten aber in einem anderen Geist geführt werden, als die zwischen Union, FDP und Grünen. " Die Jamaika-Sondierungen sind ein abschreckendes Beispiel gewesen ", sagt Laschet. Man könne nicht aus Sitzungen alles twittern und ständig Statements abgeben, die eine Vertrauensbasis zerstören.

SPD-Chef Groschek bleibt skeptisch

Michael Groschek