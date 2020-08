Laschet bricht Besuch in Flüchtlingslager Moria ab

Flüchtlinge halten Laschet für deutschen Regierungschef

Zuvor hatten sich Gruppen von Flüchtlingen aus Afghanistan und Afrika versammelt und in Sprechchören " Free Moria " skandiert. Aus Delegationskreisen verlautete, der Sicherheitschef habe gesagt, die Flüchtlinge hätten Laschet für den "Prime Minister of Germany" gehalten. Ein starkes Aufgebot an Sicherheitskräften schirmte Laschet vor den Flüchtlingen ab.