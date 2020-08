Laschets Griechenland-Bilanz: Instinkt und Inszenierung

Ausgerechnet Laschets Regierungssprecher hebt Söder in der Hitze von Lesbos zurück auf die Bühne. Der Abbruch des Moria-Besuchs habe damit zu tun, dass Laschet von den aufgebrachten Flüchtlingen für den Premierminister von Deutschland gehalten worden sei, streut er unter den Journalisten. Laschet wiegelt später instinktiv ab,. Die Delegation sei einfach zu groß gewesen. Jeder andere ausländische Politiker hätte solche Tumulte erleben können.

CDU-Wettbewerb spielt eine Rolle

Doch Laschet ist in Griechenland nicht wie jeder andere unterwegs. Seine Kandidatur für den CDU -Vorsitz wird auch in Athen wahrgenommen. Die griechische Regierung empfängt ihn am Montag zu Beginn der Reise auf höchster Ebene. Am Tisch des griechischen Regierungschefs wird neben Laschet die Deutschland-Flagge platziert.

Staatsmännische Inszenierung

Was Laschet in Griechenland in der jetzigen Lage überhaupt will, fragen manche in der Heimat. Die Flüchtlingsfrage europäisch zu lösen - das ist Laschets Botschaft. Viel konkreter wird es aber nicht. Alles verläuft streng nach Protokoll, die Termine sind eng getaktet. Nachfragen von Journalisten nicht erlaubt. Es ist eine staatsmännische Inszenierung, bei der Laschet mitspielt. Und sie lässt keinen Raum für spontane Patzer, die dem Ministerpräsidenten zuletzt beim Corona- Krisenmanagement häufiger zusetzten.

Video starten, abbrechen mit Escape Corona-Krise: Der entkanzlerte Laschet. Monitor . . 10:58 Min. . UT . Verfügbar bis 30.12.2099. Das Erste.

Kurzzeitig wird es doch noch etwas rutschig auf dem internationalen Parkett: Der griechische Außenminister nutzt sein Pressestatement mit Laschet, um lang und breit auf den Seekonflikt zwischen Griechenland und der Türkei aufmerksam zu machen. Laschet reagiert geschickt, schwurbelt in bester Merkel-Manier, man wolle an der Deeskalation zwischen beiden Seiten mitwirken.

Corona-Probleme bleiben

Es ist keine einfache Reise, kein ganz passender Zeitpunkt, aber Lascht wirkt zwischen Flüchtlingsbaracken oder im pompösen Außenministerium erstaunlich entschlossen. Es gibt schließlich noch andere drängende Themen außer Corona, scheint er zeigen zu wollen. Doch schon bei seiner Ankunft in Düsseldorf dürfte er die nächsten Corona-Probleme schon auf Schreibtisch vorfindem. Auslandsreise hin oder her.

Stand: 05.08.2020, 13:22