Laschet stellt dem Sport Zuschauer in Aussicht

" Selbst, wenn wir je wieder etwas schließen müssen, dürfen wir nie wieder bei den Schulen und Kitas beginnen" : An diesem Punkt war sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) absolut sicher, als er am Freitag in Düsseldorf einen aktuellen Lagebericht zur Coronapandemie ablieferte.

Schulen: Analyse der Lüftungskonzepte

Lüften statt Masken im Unterricht

Die meisten Schulleitungen im Land sind sich in diesem Punkt wohl mit dem Ministerpräsidenten einig. Große Uneinigkeit dagegen besteht bezüglich der Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht. Viele Schulen behalten diese Vorsichtsmaßnahme vorerst bei. Schulen und Schüler berichten immer wieder, dass sich Fenster nicht öffnen ließen, das vorgeschriebene Lüften also gar nicht möglich sei.