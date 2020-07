Wo ist eigentlich Armin Laschet?

Laschet scheint abgetaucht

Auch die Staatskanzlei scheint einige Abläufe geändert zu haben - allen voran ihr Chef Armin Laschet. Seine Medienpräsenz hat deutlich abgenommen. Offiziell befindet er sich zwar gerade im Sommerurlaub am Bodensee, was ihn aber auch nicht davon abgehalten hat, andere politische Termine wahrzunehmen.

Und während er sich in den ersten Monaten der Pandemie noch beinahe täglich per Livestream aus der Staatskanzlei an seine Bürger wandte - staatstragend vor NRW - und Deutschlandfahne - bleiben die Kameras nun immer häufiger aus. Von Laschet ist zu Corona immer weniger zu hören. Interviewanfragen werden abgelehnt. Laschet scheint in der Corona-Krise abgetaucht.

Image des Lockerers

So wird statt Laschet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) am Donnerstag im " ARD Extra" zu verpflichtenden Coronatests befragt - und nutzt die Gelegenheit sogleich für einen Seitenhieb auf seinen NRW -Kollegen: "Alle, die zu schnell lockern wollten, sind komplett widerlegt worden" , stellt Söder vor einem Millionenpublikum fest.

Laschet kann mit Corona nicht punkten