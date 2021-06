Laschet von NRW-CDU zum Spitzenkandidaten für Bundestagswahl gekürt

Vage Ankündigungen statt konkrete Vorschläge

Zwar kündigte Laschet an, dass die CDU " nicht nur in Überschriften " rede. Konkrete inhaltliche Vorschläge macht er aber in seiner halbstündigen Rede nicht. Stattdessen ging es vage darum, das Land zu " modernisieren ". " Wir brauchen einen hocheffektiven, einen schlanken, einen flexiblen und einen schlagkräftigen Staat ", sagte er. Ziel sei es, den Menschen und Unternehmen " Freiräume " zu geben. " Diesen Habitus, alles bis ins Detail zu regeln, müssen wir uns abgewöhnen ."

Starke NRW-CDU in der Bundespolitik

Wie stark die nordrhein-westfälische CDU in den letzten Jahren in der Bundespolitik geworden ist, zeigt ein Blick auf die Listenplätze hinter Laschet. Mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak finden sich dort mehrere Spitzenleute. Und sollte Laschet tatsächlich Kanzler werden, wäre er der Erste aus der NRW-CDU seit Konrad Adenauer.

Nur einer fehlt auf der Landesliste: Friedrich Merz. Laschets ehemaliger Konkurrent um den Parteivorsitz will über ein Direktmandat in seiner sauerländischen Heimat in den Bundestag einziehen. Dass er nicht auf der Landesliste steht, habe aber nichts zu bedeuten, versicherte Laschet. Merz werde trotzdem " eine unserer wichtigen Figuren " im nächsten Bundestag sein.

Video starten, abbrechen mit Escape Kronprinz mit Fragezeichen: Hendrik Wüst und Laschet-Nachfolge. Westpol . . UT . DGS . Verfügbar bis 09.05.2022. WDR.

Stand: 05.06.2021, 13:58