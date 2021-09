Taugt Laschets Regierungsbilanz in NRW als Blaupause für den Bund?

Claudia Kemfert ist Energieökonomin

Die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ( DIW ) sagt, man könne nur hoffen, dass der Solar-Vorschlag ernst gemeint sei. Man frage sich "schon, warum dies weder in den 16 Jahren der CDU-geführten Bundesregierung passiert ist - da hat man die Solarenergie ausgebremst und über 100.000 wertvolle Industriearbeitsplätze verloren gehen lassen" . Und auch in der Regierungszeit Laschet in NRW sei nicht ausreichend in Solarenergie investiert worden. Auch das " Ausbremsen" der Windkraft in NRW hatte Kemfert mehrfach kritisiert.

Wohnen

Zum Thema Wohnen findet sich im 100-Tage-Programm die bereits bekannte CDU-Forderung, die Grunderwerbssteuer zu senken. Wörtlich heißt es, dass den Ländern ermöglicht werden soll, "einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 250.000 Euro pro Erwachsenen plus 100.000 Euro pro Kind beim erstmaligen Erwerb selbstgenutzten Wohnraums zu gewähren" .

Tatsächlich ist die Grunderwerbssteuer Ländersache. Laschet verspricht also etwas, was die Ministerpräsidenten halten müssen. Ob die jeweiligen Länder-Finanzminister bereit sind, auf die Steuereinnahmen zu verzichten? Nordrhein-Westfalen jedenfalls gehört bisher mit einem Satz von 6,5 Prozent zu den Ländern, die den höchsten Steuersatz verlangen.

Videoüberwachung