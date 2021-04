Armin Laschet und seine Dreifachbelastung

Reise durch die Kreisverbände der Republik

Sein Programm für die nächste Zeit ist deshalb klar: "Viele Gespräche führen, versöhnen, zuhören, auch Gegensätze wieder zusammenzubringen. Das braucht jetzt die CDU . Das werde ich jetzt nach diesen Ereignissen wieder tun" , so Laschet in der ARD -Sendung "Farbe bekennen." Und er kündigte dabei an: "Ich gehe in die Kreisverbände in den nächsten Tagen."