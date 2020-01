Neue Jobs für 13.000 Langzeitarbeitslose

1.000 Teilnehmer im ersten Jahr abgesprungen

All das soll die Chancen vergrößern, dass die Langzeitarbeitslosen nicht vorzeitig abspringen und nach den fünf Jahren in den regulären Arbeitsmarkt übernommen werden. "Das ist ein großer Durchbruch, dafür haben wir viele Jahre gekämpft" , erklärte Laumann. In NRW sind mehr als 200.000 Menschen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen.

Teilnehmen können an den Programm Arbeitslose, die in sieben Jahren mindestens sechs Jahre Hartz-IV-Leistungen bezogen haben. Fast 13.000 Menschen haben so im vergangenen Jahr einen geförderten Job gefunden. Knapp 12.000 von ihnen hielten auch im ersten Jahr durch. Die Abbruchquote liege damit unter zehn Prozent, betonte Laumann.

SPD: "sozialdemokratischer Meilenstein"