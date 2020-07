NRW verbietet Langstrecken-Tiertransporte

Grüne Kritik: Kontrollen ohne Folgen

Die Grünen im NRW-Landtag hatten zuletzt kritisiert, dass die üblichen Kontrollen der Tiertransporte meistens ohne Folgen blieben - selbst, wenn Verstöße festgestellt wurden. Bis Mai wurden in diesem Jahr 48.711 Mal Tiertransporte kontrolliert. In 289 Fällen seien "nicht transportfähige" Tiere entdeckt worden. 114 Mal sei es daraufhin bei "Belehrungen" geblieben, einmal wurde eine Ordnungsverfügung erstellt, in 78 Fällen Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet. Strafverfahren seien in keinem einzigen Fall eingeleitet worden. Diese Zahlen gehen aus der Antwort des Umweltministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen im Landtag hervor.

Stand: 22.07.2020, 16:17