Landwirtschaft in NRW: nur mäßige Bilanz

Und dann gibt es noch einige skurrile Situationen: Wer zum Beispiel am Rand von NRW lebt, könne das Pech haben, Ackerland in NRW, Hessen und Niedersachsen zu haben. Unterschiedliche Vorgaben und Standards würden hier zu großen Problemen führen, erklärt Claas-Projektleiter Klaus-Herbert Rolf.

Die Balance wieder stärker betrachten

Für die Politiker und Politikerinnen eine insgesamt eher ernüchternde Bestandsaufnahme. Und so sagt auch Annette Watermann-Krass ( SPD ), dass man " die Balance von allen landwirtschaftlichen Feldern stärker in den Blick nehmen muss ." Und CDU -Mann Ralf Nolten mahnt zustimmend an, dass man die Abwägung zwischen sinnvollen Umweltmaßnahmen und Wettbewerbsfähigkeit stärker in den Blick nehmen müsse.

Ansonsten, sagt der AfD -Landtagsabgeordnete Christian Blex, werde die NRW-Landwirtschaft von der Konkurrenz innerhalb der Europäischen Union abgelöst, wo die Vorgaben in vielen Bereichen weniger streng seien. Als Beispiel nannte er die Produktion von Schweinefleisch. Hier würde mehr aus Spanien importiert, als in NRW produziert.

Stand: 07.10.2021, 14:40