Experten fordern: Kinder sollen über Essen in der Schule lernen

Praktischer Umgang mit Lebensmitteln

Schulgärten können die Landwirtschaft näher bringen

" Insbesondere ist der über theoretisches Ernährungswissen hinausgehende praktische Umgang mit Lebensmitteln beim gemeinsamen Kochen, in Schulgärten und bei Exkursionen zu fördern ", heißt es im Bericht. Schon in den Kitas sollten die Kinder spielerisch an die Bedeutung von Nahrungsmitteln herangeführt werden. Das Personal müsse entsprechend geschult werden und es brauche Kooperationen mit Lernbauernhöfen oder Handwerksbetrieben - " um den gesamten Weg der Nahrungsmittel kennen zu lernen ".

Der FDP -Verbraucherexperte Stephan Haupt sagte am Dienstag bei der Präsentation des Abschlussberichtes, dass die Verbindungen zwischen der Landwirtschaft und den Menschen in den Städten abnähmen. " Das führt dazu, dass Menschen oftmals ein komplett falsches Bild über die Landwirtschaft haben ." Deshalb brauche es mehr Wissen über die Herstellung von Lebensmitteln.

Regionale Bio-Produkte beim Schulessen

Auch über das Mittagessen in Kitas und Schulen machten sich die Abgeordneten Gedanken. Im Bericht heißt es, dass der Einsatz von Bio-Produkten aus regionaler Produktion gefördert werden solle. Den Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung solle vorgeschrieben werden, dass sie sich an Regionalität und Saisonalität orientieren. SPD und Grüne gehen noch einen Schritt weiter. Sie sprechen sich sogar dafür aus, dass das Mittagessen in Schulen und Kitas " perspektivisch " kostenlos werden soll.

Direktvermarktung stärken

Wochenmärkte könnten unterstützt werden

Bei der Frage, wie Landwirte ihre Produkte verkaufen können, einigten sich die Abgeordneten darauf, dass die Direktvermarktung gesteigert werden soll - also über Hofverkäufe oder Wochenmärkte. Mit Landesprogrammen solle dieser Weg noch deutlicher unterstützt werden.



Die insgesamt 165 Handlungsempfehlungen haben keine bindende Kraft. Sie sind lediglich Empfehlungen. Was davon in naher Zukunft umgesetzt wird, hängt auch davon ab, wer nach der Landtagswahl Mitte Mai in NRW regiert.

Über dieses Thema berichten wir heute im Radio: WDR5, Westblick - Das Landesmagazin, 17.04 Uhr.