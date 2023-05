Landwirtschaft: NRWs verlorene Äcker

Wenig Transparenz bei Unternehmen

Auf Anfrage des WDR wollten viele einflussreiche Unternehmen in NRW keine Auskunft über ihren Flächenbesitz geben oder genauer erklären, was sie mit den Flächen in Zukunft vorhaben. Eine transparente Erfassung der Käufer und damit der relevanten Akteure auf dem Flächenmarkt gibt es deutschlandweit nicht. Für eine bessere Regulierung wäre das aber eine wichtige Grundlage.

Gefahr der Abhängigkeit

Auch der Laakenhof im Münsterland war abhängig von einem landwirtschaftsfremden Unternehmen. Der Hof stand vor einigen Jahren dadurch fast vor dem Aus - als den Betreibern des Hofs von ihrem Verpächter, der damaligen HeidelbergCementAG, gekündigt wurde.

Reinhold Hövelmann, Landwirt

“Das war für uns erstmal eine existenzielle Krise, dass wir schon gedacht haben, machen wir überhaupt weiter?” sagt Reinhold Hövelmann, der den alten Hof mehr als 20 Jahre lang bewirtschaftet hat. Die Suche nach einem neuen Hof und Flächen war eine riesige Herausforderung. So berichtet Hövelmann, dass fast keine Flächen zum Verkauf auf dem Markt sind.

“Wenn es Flächen gibt, sind sie in solchen Preisdimensionen, dass man sie als Landwirt nicht finanzieren kann. Nicht durch das Einkommen, das man als Landwirt erwirtschaftet” , sagt der 57-Jährige.

Landwirte schlagen Alarm

Bernhard Conzen, Präsident Rheinischer Landwirtschafts-Verband

Bernhard Conzen, Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbands, beschreibt einen starken Strukturwandel: "In 10 Jahren sind 30 Prozent der Landwirte weg" . Schon jetzt sorgt unter anderem der Kampf um die Äcker für steigende Preise bei regionalen Produkten. Langfristig sei "die regionale Vermarktung und regionale Produktion gerade bei 18 Millionen Verbrauchern, die wir in NRW vor der Tür haben damit nicht gesichert, sondern nimmt immer weiter ab."

Lösung Landgesellschaft?

Eine mögliche Lösung: In den meisten Bundesländern gibt es bereits sogenannte gemeinnützige Landgesellschaften. Ist ein Landwirt an einer Fläche interessiert, die ein Nicht-Landwirt kaufen möchte, kann die Landgesellschaft ein Vorkaufsrecht durchsetzen. Sie kauft dann die Fläche und verkauft oder verpachtet sie direkt an den Landwirt weiter.

Julia Kahle-Hausmann, SPD

Die Landtagsabgeordnete Julia Kahle-Hausmann ( SPD ) findet, dass sich in der Bodenpolitik dringend etwas ändern muss: “ Gerade weil es so ein begrenztes Gut ist, gerade weil wir es nicht vermehren können, müssen wir uns über eine intelligente Flächennutzung Gedanken machen” .

CDU und Grüne wollen laut Koalitionsvertrag auch in NRW eine Landgesellschaft gründen. Das kann aber noch dauern. Aus dem Landwirtschaftsministerium heißt es: “Bei der Planung (...) sind inhaltliche, rechtliche, organisatorische und finanzielle Fragen zu klären. Erst danach kann die Phase des Aufbaus einer möglichen Landgesellschaft beginnen.”

Lösungen nur im Kleinen

Während im Großen noch nach Lösungen gesucht wird, hat der Laakenhof eigene Wege gefunden. Sie sind jetzt Teil einer Genossenschaft. Die hatte das Kapital, um einen neuen Hof zu kaufen. Den verpachtet sie nun zu fairen Preisen an Reinhold Hövelmann und seine Mitstreiter weiter.

Auch Friederike von Brevern lässt sich von ihrer Leidenschaft für die Landwirtschaft durch die aktuelle Situation nicht abbringen: “ Wir alle wollen essen und wir alle müssen essen und wir brauchen nachhaltige Landwirtschaft. ”

Über dieses Thema berichtet der WDR unter anderem in seinen Hörfunk Nachrichten und in der Sendung Westpol am 21.05.2023.