Kommentar: Viel Einigkeit, aber wenig Spannung im TV-Duell

Da hat man in NRW bei anderen Gelegenheiten schon heftigere Grabenkämpfe erlebt. Diesmal musste das Publikum die Unterschiede schon mit der Lupe suchen.

An einigen Stellen schimmerten alte Konfrontationslinien durch: Einmal erlaubte sich der CDU-Mann darauf hinzuweisen, dass Kutschatys Forderung nach beitragsfeien Kitas viel Geld kosten wird, das derzeit vielleicht nicht da ist. Kutschaty konterte: Dafür werfe Wüst den Häuslebauern 400 Millionen Euro hinterher, die für den sozialen Wohnungsbau besser angelegt wären. Um ihre Ziele zu erreichen, setzt die SPD mehr auf staatliche Eingriffe, die CDU mehr auf Privat-Initiative. Ja, der Unterschied wurde deutlich, was aber auch keine sensationelle Neuigkeit ist.

Routiniert, aber auch glatt: Wüst und Katschaty spulen ihr Programm runter

Erstaunlich war da schon eher, wie pfleglich die beiden miteinander umgingen. Beide gaben sich als sachorientierte Macher. Ihren Stoff hatten beide drauf und beide spulten ihr Programm routiniert herunter. Pannenfrei, solide und unaufgeregt. Aber auch ziemlich glatt.

Dafür gibt es Gründe: Wüst will vor allem Fehler vermeiden. Bloß nicht in die Laschet-Falle tappen und etwas raushauen, was auf Anhieb irritiert und auch im Nachhinein nicht zu erklären ist. Das scheint sein inneres Mantra seit Amtsantritt. Und Kutschaty hat von Scholz gelernt und ist lieber mal langweilig als polarisierend. Bloß nicht den Wadenbeißer geben, scheint er sich gesagt zu haben. Dazu kommt: Beide müssen damit rechnen, nach der Wahl eine lagerübergreifende Koalition bilden zu müssen. Kutschaty vielleicht mit Beteiligung der FDP, Wüst vielleicht mit den Grünen. Da muss man sich offen zeigen nach allen Seiten. Das ist beiden in diesem Wahlkampf bisher gut gelungen. Die Entscheidung für unentschlossene Wähler macht es aber nicht einfacher, sondern schwerer.