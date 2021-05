Landtagswahl in NRW: Am 15. Mai 2022 wird neu gewählt

Das Innenministerium hat den Termin für die nächste Landtagswahl bekannt gegeben: Am 15. Mai können 13,2 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Zuvor habe das Kabinett den von Innenminister Herbert Reul ( CDU ) vorgeschlagenen Termin beschlossen.

Reul hatte den Parteien im Landtag mehrere mögliche Wahltage mitgeteilt und um Feedback gebeten. "Die Festlegung des Wahltermins auf den 15. Mai 2022 berücksichtigt die entsprechenden Rückmeldungen" , so das Innenministerium.

Alternativtermine laut Reul nicht geeignet