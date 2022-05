Nach Schleswig-Holstein: Warum die Wahl in NRW eine ganz andere ist

Während die CDU also bemüht ist, eine möglichst große Nähe zwischen Schleswig-Holstein im hohen Norden und Nordrhein-Westfalen im tiefen Westen herzustellen, arbeitet die SPD genau am Gegenteil. Dort wird versucht, die größtmögliche Distanz aufzubauen. So sagte SPD-Chef Lars Klingbeil am Montagmorgen im ARD -Morgenmagazin: " Jetzt kommt Nordrhein-Westfalen. Da ist die Ausgangslage eine komplett andere ."

Ist das wirklich so? Dafür lohnt sich ein Blick in die Umfragezahlen. Und da zeigt sich, dass all zu viele Parallelen zwischen den beiden Bundesländern nicht vorhanden sind. Ein paar Beispiele:

Die Umfrageergebnisse vor der Wahl

Schon in den Tagen vor der Abstimmung in Schleswig-Holstein deutete sich ein ungefährdeter Sieg der CDU ab. Die Werte in der letzten Umfrage von infratest dimap waren mit 38 Prozent doppelt so hoch wie die für die SPD (19 Prozent). Es schien also klar zu sein, dass die CDU gewinnen würde. Alles drehte sich nur noch um die Frage, mit wem die CDU künftig in Kiel regieren werde.

Ein Blick auf die letzte NRW-Umfrage zeigt ein ganz anderes Bild: Hier deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Die CDU lag vergangene Woche bei 30 Prozent, die SPD knapp dahinter bei 28 Prozent. Das Rennen um den ersten Platz erscheint hierzulande also offen.