29 Landeslisten stehen bei Landtagswahl auf dem Wahlzettel

Der Landeswahlausschuss hat die Landeslisten von 29 Parteien zur Landtagswahl am 15. Mai 2022 zugelassen. Dies teilte der Landeswahlleiter am Dienstag in Düsseldorf mit. Dazu zählen unter anderem die fünf im Landtag vertretenen Parteien CDU , SPD , Grüne, FDP und AfD . Insgesamt bewerben sich auf den 29 Landeslisten 870 Kandidierende - davon 338 Frauen.

APPD und andere abgewiesen

Bei der letzten Landtagswahl 2017 waren es 31 Landeslisten. Sechs Landeslisten wurden 2022 vom Ausschuss zurückgewiesen - 2017 waren es vier Zurückweisungen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.